Rapina in zona Epitaffio, arrestato uno dei tre ladri (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel corso della mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio (BN) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un cittadino 37enne di nazionalità serba, allo stato gravemente indiziato, in concorso con altri, di Rapina aggravata. L’indagine è stata avviata dai carabinieri della cittadina sannita nel settembre 2020, a seguito di una Rapina consumata da tre soggetti, travisati da passamontagna ed armati con una mazza in legno, avvenuta in un’abitazione della zona Epitaffio, ad Apollosa. I tre uomini, in pieno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel corso della mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio (BN) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un cittadino 37enne di nazionalità serba, allo stato gravemente indiziato, in concorso con altri, diaggravata. L’indagine è stata avviata dai carabinieri della cittadina sannita nel settembre 2020, a seguito di unaconsumata da tre soggetti, travisati da passamontagna ed armati con una mazza in legno, avvenuta in un’abitazione della, ad Apollosa. I tre uomini, in pieno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per stra… - lellinara : RT @CharlieDM1963: Milano,passanti accoltellati per rapina nella zona della Stazione Centrale:sei feriti, due gravi. La #Milano del #Pd . L… - CattinIvan : RT @CharlieDM1963: Milano,passanti accoltellati per rapina nella zona della Stazione Centrale:sei feriti, due gravi. La #Milano del #Pd . L… - occhio_notizie : I militari hanno fatto sapere che stanno effettuando servizi ad alto impatto nella zona da diversi mesi e sono inte… - em_dante : RT @FrancyMasse: @serracchiani A proposto di empatia, una visita in ospedale ai feriti? -