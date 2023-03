Rapina in appartamento: presi un uomo (Di giovedì 9 marzo 2023) Entrarono in pieno giorno in un appartamento con passamontagna e una mazza di legno per una Rapina ad Apollosa Rapina in appartamento. Questa mattina i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è scattato al termine di di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. A finire in carcere per l’effetto della misura cautelare un indagato 37enne, cittadino serbo. L’uomo è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato, in concorso con altri, di Rapina aggravata. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locare Procura. Le indagini avviate dai Carabinieri nel settembre del 2020 a seguito di una ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Entrarono in pieno giorno in uncon passamontagna e una mazza di legno per unaad Apollosain. Questa mattina i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento è scattato al termine di di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. A finire in carcere per l’effetto della misura cautelare un indagato 37enne, cittadino serbo. L’è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato, in concorso con altri, diaggravata. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locare Procura. Le indagini avviate dai Carabinieri nel settembre del 2020 a seguito di una ...

