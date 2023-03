(Di giovedì 9 marzo 2023) Kiev – Una raffica di bombardamenti hanno scossocolpendo anche la capitale Kiev e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Almeno 8 le vittime. Bombardamenti che, secondo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba non avevamo obiettivi militari ma erano semplicemente il frutto della “barbarie russa”. Secondo le forze armate di Kiev ‘sei degli 81 missili lanciati dalle forze russe erano gli ipersonici Kinzhal’. Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha messo in guardia contro i rischi legati alle ripetute interruzioni di correntecentrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Durante i bombardamentiè rimasta senza corrente e sono stati attivati generatori diesel di emergenza per garantire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombardamenti russi nella notte, colpite le infrastrutture. La centrale nucleare di Zaporizhzhia senza el… - Adnkronos : Ucraina - Russia, news di oggi - Bombe su Kiev: vittime. Raid russi in tutto il Paese . #Adnkronos - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Raid russi su tutta l’Ucraina nella notte: 8 morti - angelo_perfetti : Raid russi su tutta l’Ucraina nella notte: 8 morti - FiorenzoButtig2 : Ue: a Zaporizhzhia situazione molto pericolosa | Raid russi in tutta l'Ucraina, almeno nove morti | Kiev, metà capi… -

Gli attacchi sono stati particolarmente forti e diffusi, Kiev parla di 81 missili(6 ipersonici), 34 dei quali sono stati abbattuti, lanciati in una serie dicontro le sue 'infrastrutture ...09 mar 13:17in tutta l'Ucraina, diversi morti - VIDEO 09 mar 12:21 Aiea: centrale di Zaporizhzhia autosufficiente per 15 giorni Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia c'è abbastanza ...Kiev parla di 81 missili(34 dei quali sono stati abbattuti) lanciati in una serie dicontro le sue "infrastrutture critiche". Almeno 8 i morti. La centrale nucleare di Zaporizhzhia ...

Raid russi su tutta l'Ucraina. Zelensky: notte difficile, colpite 10 regioni. Incubo Zaporizhzhia - Bombe russe sull'Ucraina, i morti sono almeno 9 - Bombe russe sull'Ucraina, i morti sono almeno 9 RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...Ucraina, Zelensky: "Massiccio attacco missilistico". Kiev parla di 81 missili russi lanciati in una serie di raid ...