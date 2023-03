Raid nel Napoletano, vittima e ferito legati allo stesso clan (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ritenuto vicino al clan Ranucci Antonio Bortone, il 25enne (avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 13 settembre) ucciso con sei-sette colpi d’arma da fuoco a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, in un agguato scattato in via Solimena, di fronte alla palazzina di edilizia popolare 2B. Anche il 29enne che ieri sera si è recato all’ospedale Moscati di Aversa, Mario D’Isidoro (compirà 30 anni il primo maggio prossimo) con ferite provocate d’arma da fuoco esattamente dello stesso calibro di quella che ha ucciso Bortone, è ritenuto legato al clan Ranucci. Inoltre il 29enne abita proprio in via Solimena. Coincidenze che farebbero fortemente ritenere ai carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, a quelli della compagnia di Giugliano in Campania e alla DDA (sostituto procuratore Daniela Varone, recatasi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ ritenuto vicino alRanucci Antonio Bortone, il 25enne (avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 13 settembre) ucciso con sei-sette colpi d’arma da fuoco a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, in un agguato scattato in via Solimena, di fronte alla palazzina di edilizia popolare 2B. Anche il 29enne che ieri sera si è recato all’ospedale Moscati di Aversa, Mario D’Isidoro (compirà 30 anni il primo maggio prossimo) con ferite provocate d’arma da fuoco esattamente dellocalibro di quella che ha ucciso Bortone, è ritenuto legato alRanucci. Inoltre il 29enne abita proprio in via Solimena. Coincidenze che farebbero fortemente ritenere ai carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, a quelli della compagnia di Giugliano in Campania e alla DDA (sostituto procuratore Daniela Varone, recatasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alex_chicchi : RT @michelegiorgio2: Tre palestinesi armati sono stati uccisi dall'esercito israeliano a Jaba (Jenin). È inoltre spirato un 14enne, Walid N… - nonnachicca58 : RT @Ric_c4rdo: Altri 3 palestinesi uccisi dalle forze ???? in un raid di stamattina a Jenin. Da aggiungersi un 14enne, per le ferite riportat… - Ric_c4rdo : Altri 3 palestinesi uccisi dalle forze ???? in un raid di stamattina a Jenin. Da aggiungersi un 14enne, per le ferite… - ettorecauli : RT @michelegiorgio2: Tre palestinesi armati sono stati uccisi dall'esercito israeliano a Jaba (Jenin). È inoltre spirato un 14enne, Walid N… - dvaldi1 : Le forze di occupazione israeliane hanno assassinato tre giovani palestinesi dopo aver aperto il fuoco sul veicolo… -

Raid nel Napoletano, vittima e ferito legati allo stesso clan Tiscali Notizie Torre Annunziata. Disastro Villa Comunale, intervengono i Commissari: al via la riqualificazione Giostrine inclusive, pavimentazione anti-trauma e manutenzione straordinaria. Sono questi gli interventi drastici disposti dai Commissari Prefettizi per restituire un'immagine dignitosa alla Villa Com ... Ucraina, raid Russia in tutto il Paese: 4 morti a Leopoli Missili su Kiev: vittime. Il 15% della città senza elettricità. Attacchi anche su Kharkiv e Odessa e nelle città di Dnipro e di Kirovohrad. Civili esortati a restare nei rifugi. Blackout a Zaporizhzhi ... Giostrine inclusive, pavimentazione anti-trauma e manutenzione straordinaria. Sono questi gli interventi drastici disposti dai Commissari Prefettizi per restituire un'immagine dignitosa alla Villa Com ...Missili su Kiev: vittime. Il 15% della città senza elettricità. Attacchi anche su Kharkiv e Odessa e nelle città di Dnipro e di Kirovohrad. Civili esortati a restare nei rifugi. Blackout a Zaporizhzhi ...