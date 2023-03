Raffica sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore, alla faccia del “blocco navale subito”! (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 705 i migranti che, dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanotte, sono giunti a Lampedusa. Ieri, con 13 barchini,... Leggi su freeskipper (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono 705 iche, dopo 17a partire dmezzanotte, sono giunti a. Ieri, con 13 barchini,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: hotspot al collasso - freeskipperIT : Raffica sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore, alla faccia del 'blocco navale subito'! - GDS_it : Raffica di sbarchi a #Lampedusa, con 1.175 migranti arrivati in 24 ore. Ieri un altro naufragio: 20 persone salvate… - novasocialnews : Raffica sbarchi a Lampedusa, 1.175 migranti in 24 ore - overbanned1 : RT @ImolaOggi: Migranti, raffica sbarchi a Lampedusa: 1.175 in 24 ore -