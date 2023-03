Rafa Nadal fuori dalla top 10 dopo 17 anni: perché è più un addio che un arrivederci (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal 20 marzo, giorno in cui verranno aggiornate le classifiche, Rafael Nadal non sarà più parte della top 10 del ranking ATP. L’ufficialità è arrivata dopo le vittorie nei quarti di finale ad Acapulco di Rune e Fritz che hanno già scavalcato il maiorchino in classifica. In questo modo, l’iberico chiude la sua striscia storica: infatti, è il tennista con il periodo di permanenza più lungo all’interno della top 10 (912 settimane, quasi 18 anni), davanti a Jimmy Connors (788 settimane). Nadal è entrato in top 10 all’età di 18 anni, il 25 aprile 2005. Tuttavia, senza la partecipazione ai tornei negli Usa, Indian Wells e Miami, perderà i punti che gli permettono di rimanere tra i migliori dieci tennisti al mondo. Il suo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, con un pesante dolore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Dal 20 marzo, giorno in cui verranno aggiornate le classifiche,elnon sarà più parte della top 10 del ranking ATP. L’ufficialità è arrivatale vittorie nei quarti di finale ad Acapulco di Rune e Fritz che hanno già scavalcato il maiorchino in classifica. In questo modo, l’iberico chiude la sua striscia storica: infatti, è il tennista con il periodo di permanenza più lungo all’interno della top 10 (912 settimane, quasi 18), davanti a Jimmy Connors (788 settimane).è entrato in top 10 all’età di 18, il 25 aprile 2005. Tuttavia, senza la partecipazione ai tornei negli Usa, Indian Wells e Miami, perderà i punti che gli permettono di rimanere tra i migliori dieci tennisti al mondo. Il suo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi, con un pesante dolore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rada_maja : RT @fattoquotidiano: Rafa Nadal fuori dalla top 10 dopo 17 anni: perché è più un addio che un arrivederci - fattoquotidiano : Rafa Nadal fuori dalla top 10 dopo 17 anni: perché è più un addio che un arrivederci - Sagitarioronchi : @_rafalewis @jarslover NO. Anche qui in Spagna succede. Ti faccio l'esempio con Rafa Nadal. Seguaci spagnoli di Raf… - Isa_0600 : @dondraperslife Concordo in parte é concordo che rafa lo soffre come tipologia di gioco ma le sue vittorie sono arr… - MCalcioNews : Rafa Nadal, il momento si avvicina: intanto lo ha già superato -