Radu: «Tutti a parlare del mio errore in Bologna-Inter, ma uno scudetto non si perde per una sola svista» (Di giovedì 9 marzo 2023) La Gazzetta dello Sport Intervista Andrei Radu: il portiere è arrivato ad Auxerre a fine gennaio, in prestito dall’Inter ed in 7 partite è già stato protagonista di 2 vittorie e 3 pareggi: un bottino di 9 punti, arricchiti da 2 cleansheet. La squadra di Pélissier ora rivede la zona-salvezza. Ma Radu è anche il portiere di Bologna-Inter del 27 aprile 2022. Sull’1-1, un suo liscio costò all’Inter il secondo gol del Bologna e l’addio allo scudetto. A Radu viene chiesto se ripensa mai a quel gol del Bologna. Risponde: «Si è parlato tanto di quell’errore, ma io resto dell’idea che uno scudetto non si può perdere per una svista in una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) La Gazzetta dello Sportvista Andrei: il portiere è arrivato ad Auxerre a fine gennaio, in prestito dall’ed in 7 partite è già stato protagonista di 2 vittorie e 3 pareggi: un bottino di 9 punti, arricchiti da 2 cleansheet. La squadra di Pélissier ora rivede la zona-salvezza. Maè anche il portiere didel 27 aprile 2022. Sull’1-1, un suo liscio costò all’il secondo gol dele l’addio allo. Aviene chiesto se ripensa mai a quel gol del. Risponde: «Si è parlato tanto di quell’, ma io resto dell’idea che unonon si puòre per unain una ...

