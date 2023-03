Radu: “Scudetto perso per il mio errore? I conti si fanno su 38 tappe” (Di giovedì 9 marzo 2023) Ionut Radu, portiere dell'Inter in prestito all'Auxerre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo errore durante il match contro il Bologna Leggi su pianetamilan (Di giovedì 9 marzo 2023) Ionut, portiere dell'Inter in prestito all'Auxerre, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suodurante il match contro il Bologna

