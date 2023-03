Radu | «L’addio all’Inter? Gli amori devono essere corrisposti e io non vivo di ricordi…»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Andrei, portiere dell’Auxerre, ha parlato del suo passatoe del suo amore per il club nerazzurro. Le dichiarazioni Andrei, portiere dell’Auxerre, ha parlato del suo passatoa La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Il mio cuore resterà nerazzurro, che torni o no. Sono arrivato che avevo 15 anni e, dal collegio di Cormano in poi, sono diventato uomo alla scuola interista. Glie io nondi ricordi, anche se conservo ottimi rapporti con tutti. Sento spesso Calhanoglu e Dumfries». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sull'1 - 1, un suo liscio costò all'Inter il secondo gol del Bologna eallo scudetto. Aviene chiesto se ripensa mai a quel gol del Bologna. Risponde: "Si è parlato tanto di quell'errore,...... ha vinto'ottavo di finale di andata di Champions League contro ... tant'è che più passa il tempo e più undi Simone Inzaghi ... lo scorso anno perso per via anche dell'errore diin quel di ...Commenta per primo Dieci mesi dopo aver datoallo scudetto, gentilmente offerto al Milan grazie alla ...'Inter perde di nuovo ... Stavolta, infatti, non è una 'papera' dia decidere la sfida, ...