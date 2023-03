Rabiot detta le regole | i tifosi tremano | Juve sotto “scacco”

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per la prossima stagione, lantus non conosce ancora il futuro di; il centrocampista francese sembra avere le idee chiare. Contro il Torino ha chiuso la partita con la rete del definitivo quattro a due mentre in casa della Roma è stato fermato, nella stessa azione, prima da Rui Patricio e poi dal palo. Un momento che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Nonostante non sia andato a segno,è stato uno dei più pericolosi anche contro la Roma e questo per la sua capacità di attaccare lo spazio e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Per il sistema di gioco dellantus, il centrocampista francese è fondamentale;può interpretare diversi ruoli, dalla mezzala offensiva all’esterno (anche se con caratteristiche diverse) di un centrocampo a quattro fino ad uno dei due ...