Quota di affitto e reddito di cittadinanza: chiarimenti da INPS (Di giovedì 9 marzo 2023) Da diverse settimane a queta parte si parla del matrimonio al capolinea tra la Quota di affitto ed il reddito di cittadinanza, con alcuni chiarimenti da INPS più che mai necessari in questo periodo storico. Come stanno le cose? In tanti credono che sia imminente la scissione tra questi due elementi, nonostante al momento manchino riscontri ufficiali utili per far luce sulla storia. Vediamo come stanno le cose, affinché non si alimenti una certa disinformazione tra gli italiani, in base alle ultime indicazioni che abbiamo ottenuto direttamente da INPS. Solo così, infatti, potremo sgombrare il campo da ogni dubbio. Indicazioni utili sullq Quota di affitto e reddito di cittadinanza: alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amaccagno66Anna : @LaMerlettaia se io non lo affitto la quota variabile di riscaldamento si riduce a livello infinitesimale ( posso s… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #MIA: I beneficiari verranno divisi in: -non occupabili: famiglie povere dove c’è almeno un minorenne/anziano over 60/dis… - romi_andrio : RT @ultimora_pol: #MIA: I beneficiari verranno divisi in: -non occupabili: famiglie povere dove c’è almeno un minorenne/anziano over 60/dis… - AriannaAmbrosi0 : RT @ultimora_pol: #MIA: I beneficiari verranno divisi in: -non occupabili: famiglie povere dove c’è almeno un minorenne/anziano over 60/dis… - legalizzas : RT @ultimora_pol: #MIA: I beneficiari verranno divisi in: -non occupabili: famiglie povere dove c’è almeno un minorenne/anziano over 60/dis… -