Quo vado per il procurement europeo della Difesa? Risponde Braghini

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 marzo 2023) Un passo avanti di rilievo nellaeuropea – l’acquisto coordinato di prodotti per la– è stato un punto all’ordine del giorno alla riunione informale dei ministriUe, presieduta dalla presidenza svedese di turno al Consiglio. Una dimostrazionerinnovata e accelerata condivisione e prioritarizzazionein ambitospinta dal conflitto in Ucraina. Servono meccanismi comuni Il punto riguarda, in una più ampia prospettiva, l’emergenza recentemente espressa dal primo ministro estone Kaja Kallas e dall’Alto rappresentante Josep Borrell, e in precedenza ancora dal Commissario Thierry Breton, circa la necessità di adottare meccanismi per acquisti in comune di munizionamento a supporto dell’Ucraina, rifornire le ...