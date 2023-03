Quindicenne folgorato da un cavo dell' alta tensione | ha perso entrambe le mani

(Di giovedì 9 marzo 2023) E' ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino il ragazzino, classe 2007, rimastoda un. Il, che pare viva in un campo nomadi cittadino, nell'...

Rom quindicenne folgorato dall’alta tensione ad Asti: è in prognosi riservata LaVoceDiAsti.it

Il 15enne avrebbe afferrato un cavo dell'alta tensione. Amputate entrambe le mani. Ricoverato a Torino, condizioni critiche: lesioni anche a vari organi interni ...