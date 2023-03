Questo non è un carro armato tedesco «catturato» dai russi in Ucraina (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 2 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto di un carro armato quasi completamente sprofondato nel fango. Sopra al veicolo militare è presente anche una bandiera della russia. Nell’immagine è visibile anche una data – 1° marzo 2023 – e una scritta in cirillico con il luogo dove si sarebbe verificata la scena: a Bakhmut, nell’Ucraina orientale. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Primo Leopard 2 tedesco catturato integro senza colpo ferire. 60 tonnellate impantanate in un mare di fango». Il riferimento è all’annuncio del 7 febbraio 2023 da parte di Germania, Danimarca e Paesi Bassi dell’invio di almeno cento carri armati Leopard 1 all’Ucraina per difendere il proprio territorio ... Leggi su facta.news (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 2 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata una foto di unquasi completamente sprofondato nel fango. Sopra al veicolo militare è presente anche una bandiera dellaa. Nell’immagine è visibile anche una data – 1° marzo 2023 – e una scritta in cirillico con il luogo dove si sarebbe verificata la scena: a Bakhmut, nell’orientale. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, che recita: «Primo Leopard 2integro senza colpo ferire. 60 tonnellate impantanate in un mare di fango». Il riferimento è all’annuncio del 7 febbraio 2023 da parte di Germania, Danimarca e Paesi Bassi dell’invio di almeno cento carri armati Leopard 1 all’per difendere il proprio territorio ...

