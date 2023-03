"Questo negozio è di un ebreo", sdegno a Ferrara (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - "Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia. Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti". Cosi' il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, dopo che in città è comparsa una scritta 'ebreo' con la freccia rivolta alla vetrina di un negozio. "Non lasceremo che Questo gesto possa gettare discredito sulla città. Ringrazio chi ha prontamente segnalato l'accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all'imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui. Esprimo la mia vicinanza al titolare del negozio e la ... Leggi su agi (Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - "Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia. Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti". Cosi' il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, dopo che in città è comparsa una scritta '' con la freccia rivolta alla vetrina di un. "Non lasceremo chegesto possa gettare discredito sulla città. Ringrazio chi ha prontamente segnalato l'accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all'imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui. Esprimo la mia vicinanza al titolare dele la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : 'Questo negozio è di un ebreo', sdegno a Ferrara - SaraSoeli : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 08.03.2023 Oggi abbiamo ricevuto questo messaggio: 'Abbiamo trovato il gattino vicino al liceo scientifico, era tr… - ilarysotgiu1 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 08.03.2023 Oggi abbiamo ricevuto questo messaggio: 'Abbiamo trovato il gattino vicino al liceo scientifico, era tr… - fulgentesV : ma esiste il progetto per questo divano in game nelle casse? Nel negozio della teapot non ci sta ?? - ClaudiaToni : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 08.03.2023 Oggi abbiamo ricevuto questo messaggio: 'Abbiamo trovato il gattino vicino al liceo scientifico, era tr… -