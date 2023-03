Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Questa startup aiuta le donne rifugiate a trovare un lavoro nel digitale. - ITItalianTech : Questa startup aiuta le donne rifugiate a trovare un lavoro nel digitale - Fillidemazz : RT @lucarallo: Anche in questa edizione torna il #KlimahousePrize, il riconoscimento prestigioso, che valorizza l’eccellenza delle aziende… - jooliafoto : RT @lucarallo: Anche in questa edizione torna il #KlimahousePrize, il riconoscimento prestigioso, che valorizza l’eccellenza delle aziende… - davide_guada81 : RT @lucarallo: Anche in questa edizione torna il #KlimahousePrize, il riconoscimento prestigioso, che valorizza l’eccellenza delle aziende… -

Migreat , la primache Joséphine Goube , 34enne francese, fondò a Parigi insieme a Marco Muccini, aiutava i migranti a richiedere il visto in Europa: "Un'operazione titanica per chiunque, immaginate per chi non ...... ci inseriamo in questo flusso con avanguardia ed intraprendendoavventura, affidandoci ai ... per esempio, potrebbero verificarsi in un cantiere edile o in una. All'inaugurazione hanno ...Nel corso dell'evento, uno spazio espositivo sarà dedicato alle innovazioni die scaleup ... che ha già realizzato molti impianti solari ed eolici, e intende acceleraresvolta nei ...

Questa startup aiuta le donne rifugiate a trovare un lavoro nel digitale la Repubblica

Coverflex, startup europea di welfare aziendale, che ha chiuso recentemente il round di investimento da 15 milioni di euro e il lancio sul mercato italiano, ha annunciato l’acquisizione ...Storia di Sistech, una no-profit che finora ha sostenuto 250 donne tra Francia, Italia e Grecia e mira ad aiutarne 500 ...