“Questa sì che è una bella notizia”. Diletta Leotta e Loris Karius: fan impazziti di gioia. Tutta colpa di questa foto (Di giovedì 9 marzo 2023) Parliamo di nuovo di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia sembra oramai più affiatata che mai e in questi giorni sta passando una meravigliosa vancaza in un resort nel Bresciano. Chiaramente, alcuni paparazzi di Chi ci hanno messo poco a pizzicarla e a scattare dunque qualche foto. C’è da dire poi che già da qualche settimana c’è uno strano rumor che si rincorre che potrebbe essere stato confermato proprio da queste immagini. In molti dicono che Diletta Leotta infatti sia incinta di Karius e questi scatti rubati dai paparazzi potrebbero confermarlo. In molti infatti in queste foto riescono ad intravedere un pancino sospetto. I paparazzi, come dicevamo, li hanno scovati mentre si facevano qualche giorno in un lussuoso resort con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Parliamo di nuovo di. La coppia sembra oramai più affiatata che mai e in questi giorni sta passando una meravigliosa vancaza in un resort nel Bresciano. Chiaramente, alcuni paparazzi di Chi ci hanno messo poco a pizzicarla e a scattare dunque qualche. C’è da dire poi che già da qualche settimana c’è uno strano rumor che si rincorre che potrebbe essere stato confermato proprio da queste immagini. In molti dicono cheinfatti sia incinta die questi scatti rubati dai paparazzi potrebbero confermarlo. In molti infatti in questeriescono ad intravedere un pancino sospetto. I paparazzi, come dicevamo, li hanno scovati mentre si facevano qualche giorno in un lussuoso resort con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Questa signora che continua a sventolare la bandiera europea mentre viene inondata dal getto d’acqua della polizia,… - marcocappato : Complimenti di cuore a questa donna, che in #Georgia dà alla bandiera europea un valore che troppi europei non sono… - _arianna : I danni che sta facendo la Rai servizio pubblico con questa disinfo ormai sistematica li pagheremo per anni. Una co… - franco_zurletti : RT @emmevilla: Questa rapidissima (e brutale) transizione non è indolore. Significa bruciare più carbone. E significa che alcune imprese (e… - alarico999 : RT @kaganovich_77: @frank887632631 @NichiVendola Si, salutamelo. Già che ci sei, chiedi a @NichiVendola se si rende conto che questa idiota… -