Questa è solo malafede Cutro | lo sfogo durissimo di Salvini davanti a tutti

(Di giovedì 9 marzo 2023) "Penso che Paesi accoglienti, generosi, solidali che hanno conosciuto l'emigrazione e hanno più attenzione all'emigrazione rispetto all'Italia, non ce ne siano": Matteoha elogiato il nostro Paese durante la conferenza stampa dopo il Cdm a. Cdm che ha dato il via libera al nuovo decreto migranti. "Chi parla dell'Italia come paese razzista o è ignorante o è in. E lo diciamo in terra di emigrazione e immigrazione", ha poi aggiunto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Conto che la giornata di oggi porti alla fine di polemiche indecorose per un paese accogliente e generoso come l'Italia", ha continuato il leader della Lega togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo giorni di accuse contro il governo. "L'unico scontento di questo decreto è chi organizza traffici di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Una marea umana anche questa sera a Tbilisi in #Georgia ???? per protestare contro la legge sugli “agenti stranieri”… - Avvenire_Nei : Afghanistan. Zamira: i taleban ci rubano il futuro. Basta arte, ora disegno solo per me - danieleviotti : Quanto poco ci rendiamo conto, noi europei, della forza di questa bandiera. Non è solo un simbolo, è un modello e u… - mixio74 : RT @vi_dico: Posso dire (tanto lo dico lo stesso) che questa è una grandissima cazzata? Pensano di punire la DIGOS così? Puniranno solo la… - filipporiccio1 : @samuelmagic1993 @Maximix1970 Ricordi questa immagine? Ecco: metti che la compilance (adherence...) fosse solo dell… -

"Come sei incinta tu Non sei lesbica". È statala frase che ha portato uno degli autisti della Tper spa , società emiliana di trasporto ...in tale sfera con modalità di scherno non èuna ...... ma è rivolta all'elettorato centrista È passatoqualche mese dalla conquista della ... Uno dei segni disvolta è la riforma in senso conservatore del Codice penale locale varata dal ...Le certezze si avrannoquando la norma arriverà in Consiglio dei Ministri, che in base alle ... Tax expenditureriforma delle aliquote IRPEF dovrebbe accompagnarsi a una revisione delle ...

PS5 Digital Edition: solo €519,00 su eBay con questa OFFERTA ... Telefonino.net

I sondaggi sono schiaccianti e danno Donadei come il concorrente in assoluto con meno preferenze, non solo nel televoto di questa sera ma dell'intero cast restante. Un dato quantomeno curioso in ...Tra i numerosi enigmi da risolvere in Hogwarts Legacy, il nuovo videogame di Avalanche Software ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter, ci sono le Prove di Merlino. Se siete andati in cris ...