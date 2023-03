“Quello che si merita”. GF Vip 7, Nicole Murgia commenta l’ultima ‘disgrazia’ di Antonella (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7, continua il botta a risposta a distanza tra Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi, ospite di Casa Chi la vippona che nelle settimane score ha lasciato la Casa ha sparato a zero sull’ex compagna di avventura e, a questo punto, anche ex amica. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Antonino Spinalbese: “Con Antonino non provocazione fisica. Anche se il massaggio lo hanno voluto far passare così. Ho massaggiato molto più spesso Alberto de Pisis per farvi capire. Anche tantissime donne. Ma Quello non si è visto”. “Posso dire che sono brava a fare massaggi e Antonino lo ha scoperto perché spesso stava male di schiena. Parlavamo comunque di provocazioni verbali verso di lui. Adesso fuori? no. Ci siamo visti in studio e ci siamo salutati. Mi ha fatto vedere la bimba e mi ha detto che andava fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) GF Vip 7, continua il botta a risposta a distanza traFiordelisi, ospite di Casa Chi la vippona che nelle settimane score ha lasciato la Casa ha sparato a zero sull’ex compagna di avventura e, a questo punto, anche ex amica. La lunga intervista è iniziata con una considerazione su Antonino Spinalbese: “Con Antonino non provocazione fisica. Anche se il massaggio lo hanno voluto far passare così. Ho massaggiato molto più spesso Alberto de Pisis per farvi capire. Anche tantissime donne. Manon si è visto”. “Posso dire che sono brava a fare massaggi e Antonino lo ha scoperto perché spesso stava male di schiena. Parlavamo comunque di provocazioni verbali verso di lui. Adesso fuori? no. Ci siamo visti in studio e ci siamo salutati. Mi ha fatto vedere la bimba e mi ha detto che andava fuori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Vedo che in parecchi lodano il bel discorsetto di Renzi sui migranti che vanno salvati. Ricordo sempre che lui è qu… - caritas_milano : «La donna ha la capacità di avere tre linguaggi insieme: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani.… - ZZiliani : Mi chiedete in tanti del -15, del cavillo, del vizio di forma. Non sono avvocato né giudice ma mi sento di ribadire… - moonlivth : @_4ynoixx no è già nella line da più di un anno posso fare quello che voglio - Giuseppe_iLDiMa : @Luca18708029 @capuanogio giusta o sbagliata che sia per terze persone, come lei. Non stiamo parlando di una cosa m… -