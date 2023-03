(Di giovedì 9 marzo 2023) AGI - L'Etruria dalla Svizzera all'. È il viaggio a ritroso appena compiuto daida Zurigo a Roma con una cerimonia avvenuta oggi presso l'Istituto Svizzero di via Ludovisi a Roma, alla quale hanno preso parte l'ambasciatrice di Svizzera inMonika Schmutz Kirgoz, il generale di brigata Vincenzo Molinese, Comandante Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la capo servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura, Fabienne Baraga, il consigliere diplomatico del ministero della Cultura, Clemente Contestabile, e Marc-Andre' Renold, professore di diritto per i beni artistici e culturali dell'Università di Ginevra. I manufatti rientrano grazie al meccanismo della restituzione volontaria privata. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Quattro vasi etruschi sono stati restituiti all'Italia - ESatiro27 : @eziomauro La teoria dei vasi comunicanti. Chiamali SI, PD, Rifondazione, Comunisti Italiani, M5S, Potere al popolo… -

...il nome non è definitivo) che nel corso del 2023 andrà a sostituire il sussidio introdotto... Ma isono comunicanti e le destinazioni invertibili: un giovane padre di famiglia con figli ...Quella stessa forma cresce dentro di noi, nei nostri alberi interni di nervi e disanguigni. ... Ipersonaggi e le loro caratterizzazioni (Roxy il crimine, Tunde i media, Margot la politica ...AGI - L'Etruria dalla Svizzera all'Italia. È il viaggio a ritroso appena compiuto dairestituiti da Zurigo a Roma con una cerimonia avvenuta oggi presso l'Istituto Svizzero di via Ludovisi a Roma, alla quale hanno preso parte l'ambasciatrice di Svizzera in Italia Monika ...

Quattro vasi etruschi sono stati restituiti all'Italia AGI - Agenzia Italia

Con la primavera ormai alle porte, è giunto il momento di pensare all'orto sia in giardino che in balcone: ecco le migliori offerte Amazon su attrezzi, vasi, sementi singoli, kit di semi e fertilizzan ...Pisa, 26 febbraio 2023 - I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo per danneggiamento. Sabato mattina davanti al Municipio di Santa Croce sull'Arno er ...