Quarta tappa Tirreno-Adriatico | acuto vincente di Roglic | Kamna nuova maglia azzurra

(Di giovedì 9 marzo 2023) Primoztorna alla vittoria nella, da Greccio a Tortoreto di 218 km. Il corridore sloveno della Jumbo Visma ha preceduto sul traguardo il franceseAlaphilippee il britannicoYates. Cambia padrone ladi leader della classifica, passando da Ganna, crollato sull’ultima salita, al tedescoche ha ora un vantaggio di 6? su: COSA È ACCADUTO La frazione odierna ha visto una fuga iniziale di cinque corridori: Eriksson, Conti, Schimdt, Magli e Blais, i quali guadagnano fino a sette minuti per poi essere ripresi a 60 km dall’arrivo. Da qui in poi inizia un’altra gara con una ...

Il video con gli highlights della quarta tappa della Tirreno - Adriatico, corsa sui 218,1 km da Greccio a Tortorato. A vincere è Primoz Roglic, che sornione si è quasi nascosto nel gruppo gestendo ottimamente la situazione fino all'arrivo.

TORTORETO - Entra nella sua fase più calda la Tirreno-Adriatico con i big protagonisti in una tappa - la quarta - che comunque ha fatto discutere anche per il percorso che in un ...Da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023, si disputa la Tirreno-Adriatico 2023 di ciclismo su strada: a Tortoreto oggi si è conclusa la quarta tappa, una frazione in linea di 218 km partita da Greccio, il ...