Quanto guadagna Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7? (Di giovedì 9 marzo 2023) Come per tutti gli altri concorrenti, anche Edoardo Donnamaria riceve un compenso per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2022. La somma che viene corrisposta ai VIP varia in base alla loro popolarità acquisita nel corso degli anni. Alcuni dei concorrenti più conosciuti, come Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Amaurys Perez, Antonino Spinalbese e Wilma Goich, guadagnano di più. Per tutti gli altri, la loro notorietà non è così consolidata e quindi percepiscono un compenso inferiore rispetto ai più famosi. Quanto incassa Edoardo Donnamaria al GF Vip 7? Edoardo Donnamaria dovrebbe guadagnare circa 5.000 € a settimana, ai quali si aggiungeranno i soldi del premio finale in caso di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) Come per tutti gli altri concorrenti, anchericeve un compenso per la sua partecipazione alVIP 2022. La somma che viene corrisposta ai VIP varia in base alla loro popolarità acquisita nel corso degli anni. Alcuni dei concorrenti più conosciuti, come Pamela Prati, Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Amaurys Perez, Antonino Spinalbese e Wilma Goich,no di più. Per tutti gli altri, la loro notorietà non è così consolidata e quindi percepiscono un compenso inferiore rispetto ai più famosi.incassaal GF Vip 7?dovrebbere circa 5.000 € a settimana, ai quali si aggiungeranno i soldi del premio finale in caso di ...

