Quanti soldi ha guadagnato il Milan con la qualificazione ai quarti? Montepremi milionario per la Champions League (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Milan supera di slancio l’ostacolo Tottenham e torna ai quarti di finale della Champions League dopo 11 anni esatti. Un traguardo che, dunque, non capitava dal lontano 2011-2012 quando i rossoneri, all’epoca allenati da Max Allegri, vennero eliminati dal Barcellona di Leo Messi dopo un doppio confronto davvero emozionante. Questa sera, quindi, i ragazzi di mister Stefano Pioli hanno fatto l’impresa, tenendo a bada i londinesi e raggiungendo un traguardo di estrema importanza. Sia dal punto di vista sportivo sia, soprattutto, dal punto di vista economico. Inutile girarci attorno. Al giorno d’oggi, specialmente per le squadre che non militano in Premier League, gli introiti derivati dalle Coppe europee sono vera e propria linfa. Questo importante passaggio del turno, di conseguenza, regala una decisa ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilsupera di slancio l’ostacolo Tottenham e torna aidi finale delladopo 11 anni esatti. Un traguardo che, dunque, non capitava dal lontano 2011-2012 quando i rossoneri, all’epoca allenati da Max Allegri, vennero eliminati dal Barcellona di Leo Messi dopo un doppio confronto davvero emozionante. Questa sera, quindi, i ragazzi di mister Stefano Pioli hanno fatto l’impresa, tenendo a bada i londinesi e raggiungendo un traguardo di estrema importanza. Sia dal punto di vista sportivo sia, soprattutto, dal punto di vista economico. Inutile girarci attorno. Al giorno d’oggi, specialmente per le squadre che non militano in Premier, gli introiti derivati dalle Coppe europee sono vera e propria linfa. Questo importante passaggio del turno, di conseguenza, regala una decisa ...

