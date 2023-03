Quando le gare di sci alpino nel fine settimana 10-12 marzo? Orari Are e Kranjska Gora, programma, tv, streaming (Di giovedì 9 marzo 2023) Lungo fine settimana per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile sarà di scena ad Are dove sono in programma un gigante ed uno slalom; mentre gli uomini tornano dalla doppia trasferta americana e saranno protagonisti a Kranjska Gora per un doppio gigante. Fari puntati in particolare su Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt. L’americana ha l’occasione di poter vincere la coppa di gigante, ma soprattutto di raggiungere e superare il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark. Lo svizzero, invece, potrebbe anche festeggiare la conquistata della Coppa del Mondo generale, oltre che quella di gigante. In casa Italia c’è attesa soprattutto per il gigante femminile, con le azzurre che hanno la possibilità di salire sul podio. In campo maschile, invece, l’obiettivo è ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Lungoper la Coppa del Mondo di sci. Il circuito femminile sarà di scena ad Are dove sono inun gigante ed uno slalom; mentre gli uomini tornano dalla doppia trasferta americana e saranno protagonisti aper un doppio gigante. Fari puntati in particolare su Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt. L’americana ha l’occasione di poter vincere la coppa di gigante, ma soprattutto di raggiungere e superare il record di vittorie in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark. Lo svizzero, invece, potrebbe anche festeggiare la conquistata della Coppa del Mondo generale, oltre che quella di gigante. In casa Italia c’è attesa soprattutto per il gigante femminile, con le azzurre che hanno la possibilità di salire sul podio. In campo maschile, invece, l’obiettivo è ...

