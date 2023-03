Quando la disabilità trova una casa familiare e inclusiva (Di giovedì 9 marzo 2023) Il percorso. Il «Cib» in campo per ad andare oltre i servizi storici previsti dalla legge e aprire lo sguardo su esperienze innovative. Il ricordo di Sergio Palazzo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 9 marzo 2023) Il percorso. Il «Cib» in campo per ad andare oltre i servizi storici previsti dalla legge e aprire lo sguardo su esperienze innovative. Il ricordo di Sergio Palazzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dondolino72 : RT @alfredoferrante: Di questo si tratta quando si parla di lotta culturale avverso lo stigma per le persone con #disabilità. https://t.co… - ldibartolomei : RT @alfredoferrante: Di questo si tratta quando si parla di lotta culturale avverso lo stigma per le persone con #disabilità. https://t.co… - Max_Deidda : RT @alfredoferrante: Di questo si tratta quando si parla di lotta culturale avverso lo stigma per le persone con #disabilità. https://t.co… - alfredoferrante : Di questo si tratta quando si parla di lotta culturale avverso lo stigma per le persone con #disabilità.… - webecodibergamo : Il «Cib» in campo per ad andare oltre i servizi storici previsti dalla legge e aprire lo sguardo su esperienze inn… -