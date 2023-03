Quando gioca il Milan i quarti di Champions League? Date e programma: andata o ritorno a San Siro? (Di giovedì 9 marzo 2023) Messa in archivio la non semplice pratica del Tottenham, il Milan pensa già al prossimo impegno nella Champions League 2022-2023. I rossoneri, infatti, tornano nel palcoscenico dei quarti di finale dove mancano dalla stagione 2011-2012 e, dopo il sorteggio di Nyon, capiranno anche quale sarà la prossima rivale in arrivo. Le Date, invece, si sanno. Il match d’andata (sempre alle ore 21.00) si disputerà l’11 o il 12 aprile, mentre il ritorno, a ritmo serrato, si disputerà la settimana successiva, per cui il 18 o 19 aprile. Lo schema sarà il medesimo di sempre. Se, quindi, il primo appuntamento sarà di martedì, il ritorno sarà di mercoledì o viceversa. Vedremo, quindi, come si svilupperà il cammino dei rossoneri allenati da mister Stefano Pioli che, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Messa in archivio la non semplice pratica del Tottenham, ilpensa già al prossimo impegno nella2022-2023. I rossoneri, infatti, tornano nel palcoscenico deidi finale dove mancano dalla stagione 2011-2012 e, dopo il sorteggio di Nyon, capiranno anche quale sarà la prossima rivale in arrivo. Le, invece, si sanno. Il match d’(sempre alle ore 21.00) si disputerà l’11 o il 12 aprile, mentre il, a ritmo serrato, si disputerà la settimana successiva, per cui il 18 o 19 aprile. Lo schema sarà il medesimo di sempre. Se, quindi, il primo appuntamento sarà di martedì, ilsarà di mercoledì o viceversa. Vedremo, quindi, come si svilupperà il cammino dei rossoneri allenati da mister Stefano Pioli che, a ...

