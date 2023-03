Quando e come furono costruite le Torri Gemelle? (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Torri Gemelle vengono ufficialmente inaugurate il 4 aprile 1973. Al momento del completamento, il One World Trade Center, ossia la Torre Nord, e il Two World Trade Center, la Torre Sud, erano i grattacieli più alti del mondo. Un primato mantenuto per poco visto che, lo stesso anno, il titolo passa alla Willis Tower di Chicago. La loro ubicazione a Lower Manhattan si deve alla volontà di rinnovare quest’aera urbana rimasta indietro sotto la spinta che aveva vissuto il Midtown. Il primo a sponsorizzare il processo di quello che sarebbe diventato il World Trade Center, dunque, è stato David Rockefeller nel 1960. Il progetto, la costruzione e scavi inclusi, sono costati ben 336 milioni di dollari, forniti quasi interamente dall’autorità portuale di New York e del New Jersey. Nel 1962, poi, Minoru Yamasaki diventa l’architetto capo di tutto il progetto. ... Leggi su cultweb (Di giovedì 9 marzo 2023) Levengono ufficialmente inaugurate il 4 aprile 1973. Al momento del completamento, il One World Trade Center, ossia la Torre Nord, e il Two World Trade Center, la Torre Sud, erano i grattacieli più alti del mondo. Un primato mantenuto per poco visto che, lo stesso anno, il titolo passa alla Willis Tower di Chicago. La loro ubicazione a Lower Manhattan si deve alla volontà di rinnovare quest’aera urbana rimasta indietro sotto la spinta che aveva vissuto il Midtown. Il primo a sponsorizzare il processo di quello che sarebbe diventato il World Trade Center, dunque, è stato David Rockefeller nel 1960. Il progetto, la costruzione e scavi inclusi, sono costati ben 336 milioni di dollari, forniti quasi interamente dall’autorità portuale di New York e del New Jersey. Nel 1962, poi, Minoru Yamasaki diventa l’architetto capo di tutto il progetto. ...

