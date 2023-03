Qualificazioni Mondiali, pazzo 7-7 fra Svezia e Italia: gli Azzurri vincono il girone, svedesi secondi (Di giovedì 9 marzo 2023) Già certa di un posto all’Elite Round, la Nazionale Italiana di futsal scende in campo in Svezia senza nulla da perdere. I padroni di casa, invece, si giocano il tutto per tutto e ne esce fuori una sfida senza esclusione di colpi, che regala un pareggio entusiasmante per i 2500 della Gavlehall. La partita. Bellarte fa esordire Parisi fra i pali, accompagnandolo con Musumeci, Merlim, Motta e Marcelinho. È la Svezia a sbloccare subito l’incontro con una grande giocata di Gashi che al terzo, superando in dribbling Musumeci, batte Parisi per l’1-0. La risposta dell’Italia porta la firma di Motta che con un bel mancino impensierisce Jansson. La Svezia ha un’altra grande chance per segnare, ma Parisi è super nell’1vs1. Dall’altra parte Donin prova a segnare il gol dell’anno: dribbling in fascia, veronica a ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Già certa di un posto all’Elite Round, la Nazionalena di futsal scende in campo insenza nulla da perdere. I padroni di casa, invece, si giocano il tutto per tutto e ne esce fuori una sfida senza esclusione di colpi, che regala un pareggio entusiasmante per i 2500 della Gavlehall. La partita. Bellarte fa esordire Parisi fra i pali, accompagnandolo con Musumeci, Merlim, Motta e Marcelinho. È laa sbloccare subito l’incontro con una grande giocata di Gashi che al terzo, superando in dribbling Musumeci, batte Parisi per l’1-0. La risposta dell’porta la firma di Motta che con un bel mancino impensierisce Jansson. Laha un’altra grande chance per segnare, ma Parisi è super nell’1vs1. Dall’altra parte Donin prova a segnare il gol dell’anno: dribbling in fascia, veronica a ...

