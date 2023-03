Qatargate: rinviata al 9 maggio udienza per consegna commercialista di Panzeri al Belgio (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - E' stata rinviata al 9 maggio l'udienza per la consegna al Belgio di Monica Rossana Bellini, la commercialista della famiglia Panzeri arrestata su mandato di arresto europeo nell'inchiesta Qatargate. I giudici della quinta sezione penale, al termine di un'udienza durata pochi minuti, hanno "reiterato la richiesta di risposta" da parte dei magistrati di Bruxelles ai quali, già da fine gennaio, sono stati chiesti ulteriori documenti per decidere della consegna, in particolare la corte milanese chiede di spiegare "le motivazioni" per cui deve comparire "al cospetto dell'autorità belga" oltre che garanzia sulla sicurezza delle carceri. In assenza di risposte si è reso necessario un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - E' stataal 9l'per laaldi Monica Rossana Bellini, ladella famigliaarrestata su mandato di arresto europeo nell'inchiesta. I giudici della quinta sezione penale, al termine di un'durata pochi minuti, hanno "reiterato la richiesta di risposta" da parte dei magistrati di Bruxelles ai quali, già da fine gennaio, sono stati chiesti ulteriori documenti per decidere della, in particolare la corte milanese chiede di spiegare "le motivazioni" per cui deve comparire "al cospetto dell'autorità belga" oltre che garanzia sulla sicurezza delle carceri. In assenza di risposte si è reso necessario un nuovo ...

