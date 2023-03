Qatargate | Panzeri confessa | “Troppi soldi | li buttavo nella spazzatura”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 marzo 2023) Bei tempi per i comunisti, quelli in cui il compagno G., al secolo Primo Greganti, si trincerava dietro un eroico e insolito silenzio, dichiarando di aver preso per sé idelle tangenti e non per il partito. Talmente belli che alle feste dell’Unità i rossi erano soliti indossare magliette con su scritto “Viva Greganti”, per testimoniare tutta la loro riconoscenza a quel compagno G. che stoicamente con le sue menzogne aveva salvato loro e il Pci dal furia giustizialista di Tangentopoli. Davvero belli quei tempi, anche se probabilmente non torneranno più. Si, perché il compagno G. dei giorni nostri, sarebbe a dire l’ex eurodeputato di Pd e Articolo 1, Antonio, al contrario dell’omertoso Greganti, ‘canta’ che è una bellezza. Nell’intento di ottenere uno sconto di pena, infatti,ha stretto un accordo con le ...