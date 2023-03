Qatargate | dalla beffa allo scempio Panzeri | “Avevo troppi soldi A volte li ho buttati nella spazzatura”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 marzo 2023), rispunta la… Dopo le buste di mazzette che gli inquirenti hanno trovato in casa di Eva Kaili proprio agli esordi dell’indagine belga, ora uno dei personaggi chiave dell’inchiesta, Antonio, torna a chiamare in causa immondizia e cestini dei rifiuti. O meglio: superati a passi lunghi e ben distesi i confini dell’omertà – e in cambio di benefici previstilegge – l’ex deputato europeo del Pd “vuota il sacco” e affida agli inquirenti belgi una confessione choc: Denaro? Diin contanti «ne– avrebbe confessato ai magistrati di Bruxelles durante gli interrogatori – non sapevo cosa farne. Aè capitato che ho gettato inei cassonetti della ...