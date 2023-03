Pugno duro sui trafficanti, Nordio: "Quando scatta il nuovo reato" (Di giovedì 9 marzo 2023) Stretta contro l'immigrazione clandestina e Pugno duro con gli scafisti. Nel Consiglio dei ministri tenuto giovedì 9 marzo a Cutro, teatro del tragico naufragio di migranti, il governo di Giorgia Meloni ha varato un decreto che "prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione", ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è entrato nel merito del provvedimento: che è "un intervento estremamente severo nei confronti degli scafisti". Interventi "severi" sono previsti "anche nei confronti di chi organizza e promuove finanziariamente questa tratta di persone". Il Guardasigilli spiega che la norma ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Stretta contro l'immigrazione clandestina econ gli scafisti. Nel Consiglio dei ministri tenuto giovedì 9 marzo a Cutro, teatro del tragico naufragio di migranti, il governo di Giorgia Meloni ha varato un decreto che "prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione", ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il ministro della Giustizia Carloè entrato nel merito del provvedimento: che è "un intervento estremamente severo nei confronti degli scafisti". Interventi "severi" sono previsti "anche nei confronti di chi organizza e promuove finanziariamente questa tratta di persone". Il Guardasigilli spiega che la norma ...

