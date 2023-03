Pugilato | Sorrentino verso Nuova Delhi | l’atleta di Fiumicino al Mondiale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 9 marzo 2023) Da martedì 14 a domenica 26 marzo il K.D. Jadhav Indoor Hall diospiterà ilfemminile di. L'evento, indetto dall'International Boxing Association e organizzato dalla Federboxe indiana, vedrà ai nastri di partenza 380 atlete in rappresentanza di 74 Paesi. Otto le Azzurre che prenderanno parte alla manifestazione: Roberta Bonatti, Giordana, Sirine Charaabi, Olena Savchuk, Irma Testa, Alessia Mesiano, Assunta Canfora ed Angela Carini. (Fonte coni.it)(foto@Federpugilistica)