(Di giovedì 9 marzo 2023) Jerome, ex Psg, è tra i più delusi dell'eliminazione dei parigini dalla Champions League per mano del Bayern Monaco....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Psg, #Rothen punta il dito su #Messi: 'Non gli interessa di noi, ci ha fregato. Facile segnare al Clermont...' - zazoomblog : Rothen stronca Messi: “Non è convinto del Psg e con quello stipendio…” - #Rothen #stronca #Messi: #convinto - LeDuCYvan7 : RT @GoalFrance: Lionel Messi prend cher ! ?? - GoalFrance : Lionel Messi prend cher ! ?? -

Anzi c'è chi, come l'opinionista Jeromesu RmcSport, non lo vuole più vedere al. Futuro incerto anche per Mbappé, rassegnato a fine partita: "Adesso penso solo al campionato, poi vedremo". ...Jeromenon usa mezzi termini per parlare del, eliminato dalla Champions, ma soprattutto di Lionel Messi accusato di "sparire" quando conta nelle gare decisive dei parigini. Intervenuto nell' ...Anzi c'è chi, come l'opinionista Jeromesu RmcSport, non lo vuole più vedere al. Futuro incerto anche per Mbappé, rassegnato a fine partita: 'Adesso penso solo al campionato, poi vedremo'.

PSG eliminato, Rothen se la prende con Messi: "Solo noi potevamo dargli quello stipendio" TUTTO mercato WEB

Jerome Rothen, ex Psg, è tra i più delusi dell'eliminazione dei parigini dalla Champions League per mano del Bayern Monaco. L'ex centrocampista ha accusato apertamente Lionel Messi: "Non lo vogliamo, ...Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour personnaliser le contenu et les publicités, pour fournir des fonctionnalités de réseaux sociaux et pour analyser notre trafic. Nous parta ...