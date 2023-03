Psg, media francesi critici con Verratti: “Rimandiamolo a Pescara a passeggiare in riva al mare” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giornalista di RMC Sport, Daniel Riolo, ha criticato duramente il centrocampista del Psg, Marco Verratti. In seguito all’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco ha infatti dichiarato: “Dobbiamo rimandarlo a Pescara a mangiare, bere e stare in riva al mare, così non disturberà più nessuno e starà in silenzio. E’ un giocatore da strada, lo dico da anni. Non potrebbe neanche giocare titolare nella squadra di mio figlio”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il giornalista di RMC Sport, Daniel Riolo, ha criticato duramente il centrocampista del Psg, Marco. In seguito all’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco ha infatti dichiarato: “Dobbiamo rimandarlo aa mangiare, bere e stare inal, così non disturberà più nessuno e starà in silenzio. E’ un giocatore da strada, lo dico da anni. Non potrebbe neanche giocare titolare nella squadra di mio figlio”. SportFace.

