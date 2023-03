Psg, Mbappé: “Grande delusione, dobbiamo però voltare pagina e pensare al campionato” (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappè, ha parlato dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole, colme di delusione: “Un’altra Grande delusione, ora rimane il campionato da vincere. C’è Grande tristezza per l’eliminazi0ne, ma siamo andati fuori contro una Grande squadra costruita per vincere la Champions League. Quanto mostrato è il nostro massimo e loro sono stati superiori, non c’è altro da aggiungere. Ora pensiamo a vincere il campionato e poi farò valutazione anche su futuro, al momento sono tranquillo su questo”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) L’attaccante del Psg, Kylian Mbappè, ha parlato dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole, colme di: “Un’altra, ora rimane ilda vincere. C’ètristezza per l’eliminazi0ne, ma siamo andati fuori contro unasquadra costruita per vincere la Champions League. Quanto mostrato è il nostro massimo e loro sono stati superiori, non c’è altro da aggiungere. Ora pensiamo a vincere ile poi farò valutazione anche su futuro, al momento sono tranquillo su questo”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : - Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far s… - FrancescoOrdine : Per l’ennesima volta, nonostante Mbappe e Messi, il Psg con i soldi del Qatar esce dalla Champions league, stavolta… - sportface2016 : Psg, #Mbappé: “Grande delusione, dobbiamo però voltare pagina e pensare al campionato” - jonnyps41 : RT @FBiasin: - Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far spazio ai ca… - bomberniko85 : RT @AJG_Official: Con il PSG che per l'ennesima volta fallisce l'obiettivo Champions, penso a quanto siamo stati frettolosi noi a buttare t… -

PSG, la delusione di Mbappé: "Futuro Vinco la Ligue 1, poi si vedrà" Dalla gioia dei 201 gol alla delusione della Champions League. Così Mbappé ha vissuto l'ultima settimana con il PSG, rimpiangendo L'articolo PSG, la delusione di Mbappé: "Futuro Vinco la Ligue 1, poi si vedrà" proviene da True ... PSG, Mbappé criptico sul futuro: "Vinco la Ligue 1, poi si vedrà" Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco Kylian Mbappé ha parlato dopo la sfida tra Bayern Monaco e PSG. PAROLE - "Un'altra delusione. Abbiamo perso ... I media francesi stroncano il Psg e Verratti finisce dietro alla lavagna Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al Psg. Futuro incerto anche per Mbappé, rassegnato a fine partita: 'Adesso penso solo al campionato, poi vedremo'. Dalla gioia dei 201 gol alla delusione della Champions League. Cosìha vissuto l'ultima settimana con il, rimpiangendo L'articolo, la delusione di: "Futuro Vinco la Ligue 1, poi si vedrà" proviene da True ...Le parole di Kylian, attaccante del, dopo l'eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco Kylianha parlato dopo la sfida tra Bayern Monaco e. PAROLE - "Un'altra delusione. Abbiamo perso ...Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al. Futuro incerto anche per, rassegnato a fine partita: 'Adesso penso solo al campionato, poi vedremo'. Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera