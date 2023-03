PSG, Mbappé criptico sul futuro: «Vinco la Ligue 1, poi si vedrà» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco Kylian Mbappé ha parlato dopo la sfida tra Bayern Monaco e PSG. PAROLE – «Un’altra delusione. Abbiamo perso contro una grande squadra e ora ci resta il campionato, speriamo di vincerlo. Se riconsidero il mio futuro? No, no… sono tranquillo, l’unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato e poi si vedrà. Siamo delusi ma dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare ad altro. Loro hanno una squadra costruita per vincere la Champions League, mentre questo è il nostro massimo, tutto qui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Kylian, attaccante del PSG, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco Kylianha parlato dopo la sfida tra Bayern Monaco e PSG. PAROLE – «Un’altra delusione. Abbiamo perso contro una grande squadra e ora ci resta il campionato, speriamo di vincerlo. Se riconsidero il mio? No, no… sono tranquillo, l’unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato e poi si. Siamo delusi ma dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare ad altro. Loro hanno una squadra costruita per vincere la Champions League, mentre questo è il nostro massimo, tutto qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : - Zero gol tra andata e ritorno nonostante #Messi e #Mbappe. - Gol preso da #ChoupoMoting, “ex” liberato per far s… - FrancescoOrdine : Per l’ennesima volta, nonostante Mbappe e Messi, il Psg con i soldi del Qatar esce dalla Champions league, stavolta… - veggiechopper : RT @FrancescoOrdine: Per l’ennesima volta, nonostante Mbappe e Messi, il Psg con i soldi del Qatar esce dalla Champions league, stavolta ag… - PianiMino : @InterCM16 @FBiasin Mbappe sognava il real e ci stava andando, ma nel momento in cui il Psg supera di 10M l’offerta… - GianBrundi74 : RT @FrancescoOrdine: Per l’ennesima volta, nonostante Mbappe e Messi, il Psg con i soldi del Qatar esce dalla Champions league, stavolta ag… -

I media francesi stroncano il Psg e Verratti finisce dietro alla lavagna Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al Psg. Futuro incerto anche per Mbappé, rassegnato a fine partita: 'Adesso penso solo al campionato, poi vedremo'. Il progetto PSG è fallito: da Galtier a Messi, via alla rivoluzione. E Mbappé riflette Il nuovo dilemma che agita i sogni dei tifosi parigini è proprio questo: rifondare intorno a Mbappé è la priorità, ma il rischio è che il PSG stia diventando troppo stretto per Kylian . Bayern Monaco - PSG 2 - 0: padroni di casa avanti in Champions League Il PSG prova a velocizzare i tempi per tenere in vita le speranze di una situazione divenuta davvero ostica, vista anche la sconfitta dell' andata. I vari tentativi di Mbappé, Messi, Ramos non ... Anzi c'è chi, come l'opinionista Jerome Rothen su RmcSport, non lo vuole più vedere al. Futuro incerto anche per, rassegnato a fine partita: 'Adesso penso solo al campionato, poi vedremo'.Il nuovo dilemma che agita i sogni dei tifosi parigini è proprio questo: rifondare intorno aè la priorità, ma il rischio è che ilstia diventando troppo stretto per Kylian .Ilprova a velocizzare i tempi per tenere in vita le speranze di una situazione divenuta davvero ostica, vista anche la sconfitta dell' andata. I vari tentativi di, Messi, Ramos non ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera