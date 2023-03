PSG, la Champions è una chimera: statistiche da incubo per i parigini (Di giovedì 9 marzo 2023) La Champions Leaugue è una vera e propria chimera per il PSG, che non riesce a sfatare il suo tabù: i numeri da incubo 137 gare disputate e nemmeno un trofeo portato a casa. Questa è la statistica horror del PSG, che anche per quest’anno dovrà rimandare il proprio assalto alla Champions League dopo l’eliminazione di ieri con il Bayern. Peggio dei parigini solamente l’Arsenal, con 177 gare, una finale giocata e nessun trionfo all’ultimo atto. Lo riferisce Opta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) LaLeaugue è una vera e propriaper il PSG, che non riesce a sfatare il suo tabù: i numeri da137 gare disputate e nemmeno un trofeo portato a casa. Questa è la statistica horror del PSG, che anche per quest’anno dovrà rimandare il proprio assalto allaLeague dopo l’eliminazione di ieri con il Bayern. Peggio deisolamente l’Arsenal, con 177 gare, una finale giocata e nessun trionfo all’ultimo atto. Lo riferisce Opta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

