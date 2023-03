Psg, Galtier e Campos a rischio dopo l’eliminazione in Champions League (Di giovedì 9 marzo 2023) Il futuro al Psg del tecnico, Christophe Galtier, e del direttore sportivo, Luis Campos, è fortemente a rischio, dopo l’eliminazione subita agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Entrambi infatti sono considerati, dal presidente Al-Khelaifi, i principali responsabili del fallimento europeo parigino e potrebbero rischiare il posto anche in caso di vittoria del campionato. Tra i possibili sostituiti spunta di nuovo fuori quello di Thomas Tuchel. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Il futuro al Psg del tecnico, Christophe, e del direttore sportivo, Luis, è fortemente asubita agli ottavi dicontro il Bayern Monaco. Entrambi infatti sono considerati, dal presidente Al-Khelaifi, i principali responsabili del fallimento europeo parigino e potrebbero rischiare il posto anche in caso di vittoria del campionato. Tra i possibili sostituiti spunta di nuovo fuori quello di Thomas Tuchel. SportFace.

