PSG | Donnarumma | «Siamo incazzati e delusi»

(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Gianluigi, portiere del PSG, sull’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco Gianluigiha parlato a Sky Sport dopo la sfida tra Bayern Monaco e PSG degli ottavi di finale di Champions League. PAROLE – «La Champions è così, sono dettagli e nel primo tempo dovevamo fare di più. Con un errore prendi gol, è unaone immensa e. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo il campionato e non dobbiamo lasciare niente per strada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL | @PSG_inside, le parole di #Donnarumma dopo l'eliminazione contro il @FCBayern - il_cappellini : Donnarumma è andato al Psg per uscire dalla Champions prima del Milan - Mediagol : Bayern Monaco-PSG, Donnarumma: “La Champions è così. Milan ai quarti? Sono contento” - franco_sala : RT @il_cappellini: Donnarumma è andato al Psg per uscire dalla Champions prima del Milan - sandrococci : #UCL Va beh dai l'importante è il bonifico di fine mese del #PSG #Donnarumma -

Ilfa più possesso, i tedeschi trovano più facilmente la via per calciare: Musiala fa tutto da solo, girandosi bene in area,però si oppone (31'). Galtier perde Marquinhos per ...MONACO DI BAVIERA (Germania) - Gigioancora protagonista, stavolta non per le sempre più frequenti "papere" che stanno penalizzando il suo, ma per un acceso battibecco in italiano con l'arbitro Orsato , direttore di gara ...Ma al 62', il camerunese si prende la sua rivincita: erroraccio di Verratti, Goretzka serve Choupo - Moting che di destro batteper l'1 - 0. Ilprova a reagire subito con Sergio Ramos, ...

La frase urlata da Donnarumma a Orsato durante Bayern-Psg: "Uno lo fischi" Corriere dello Sport

Dobbiamo guardare avanti, abbiamo il campionato e non dobbiamo lasciare niente per strada". Così Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint Germain, a Sky Sport dopo Bayern Monaco-Psg 2-0.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco completa l’opera iniziata al Parco dei Principi e all’Allianz Arena ...