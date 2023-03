Psg | Donnarumma | 'Siamo delusi e incati | la Champions è così Milan? Grande segnale | complimenti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL | @PSG_inside, le parole di #Donnarumma dopo l'eliminazione contro il @FCBayern - il_cappellini : Donnarumma è andato al Psg per uscire dalla Champions prima del Milan - RossoneroDomy : RT @ZZiliani: Si può dire che #Donnarumma, pur potendo scegliere di diventare una bandiera del #Milan, aveva comunque diritto di scegliere… - ChrisBrey1 : RT @Gazzetta_it: #Donnarumma quasi in lacrime: '#Psg, delusione immensa. Contento per il #Milan' #UCL” - AleRBW : Verratti e Donnarumma le sciagure del Psg -

... dopo. Abbonati per leggere anche Lunedì 27/2 Martedì 28/2 Mercoledì 1/3 Giovedì 2/3 ... 1 - 2 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 1 - 1 21:00- Nantes 4 - 2 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 FC ...Ilfa più possesso, i tedeschi trovano più facilmente la via per calciare: Musiala fa tutto da solo, girandosi bene in area,però si oppone (31'). Galtier perde Marquinhos per ...I padroni di casa chiudono i conti in contropiede, con Gnabry che non svaglia davanti a. Altra eliminazione agli ottavi per ildopo lo scorso anno e altro Flop per Messi e compagni. ...

La frase urlata da Donnarumma a Orsato durante Bayern-Psg: "Uno lo fischi" Corriere dello Sport

Altro giro, altra eliminazione europea per il PSG. Il Bayern Monaco, infatti, dopo l’1-0 del Parco dei Principi, vince 2-0 anche in casa e raggiunge i quarti di finale della Champions League 2023. Dim ...Il Bayern Monaco affossa il sogno del Paris Saint Germain di vincere la Champions, imponendosi anche al ritorno senza subire gol, 2-0. Una vittoria meritata e legittimata soprattutto con una ripresa o ...