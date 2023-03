Prysmian, 16 mld di ricavi nel 2022, 504 mln di utili, dividendo +9%. Battista: Risultati record anche nel ’23 (Di giovedì 9 marzo 2023) Prysmian nel 2022 ha registrato Risultati record e sopra le attese: ricavi per 16.067 milioni in crescita organica del 14,4%, un Ebitda retitficato di 1.488 milioni (+52,5%) e un utile netto di 504 milioni (+63,4%). Forte la generazione di cassa con un free cash flow 559 milioni (+53%) e debito netto in calo a 1.417 milioni. La proposta del cda è di aumentare il dividendo del 9% a 0,6 euro per azione. Il gruppo di cavi prevede investimenti (Capex) di 500 milioni annui nel 2023-2025 per la transizione energetica e digitale e indica una guidance per quest’anno con un Ebitda rettificato di 1.3 -1.525 milioni. “Innovazione tecnologica, efficacia ed efficienza della supply chain e focalizzazione sul cliente hanno consentito di cogliere appieno la spinta della transizione energetica, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023)nelha registratoe sopra le attese:per 16.067 milioni in crescita organica del 14,4%, un Ebitda retitficato di 1.488 milioni (+52,5%) e un utile netto di 504 milioni (+63,4%). Forte la generazione di cassa con un free cash flow 559 milioni (+53%) e debito netto in calo a 1.417 milioni. La proposta del cda è di aumentare ildel 9% a 0,6 euro per azione. Il gruppo di cavi prevede investimenti (Capex) di 500 milioni annui nel 2023-2025 per la transizione energetica e digitale e indica una guidance per quest’anno con un Ebitda rettificato di 1.3 -1.525 milioni. “Innovazione tecnologica, efficacia ed efficienza della supply chain e focalizzazione sul cliente hanno consentito di cogliere appieno la spinta della transizione energetica, ...

