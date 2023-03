(Di giovedì 9 marzo 2023) I primo Consiglio dei ministri in trasferta per un giorno si svolge simbolicamente a Cutro, in provincia di Crotone, teatro del naufragio del 26 febbraio scorso in cui sono morti 72 migranti. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloforneris : RT @radiopopmilano: ?? #9marzo 2023 ?? ?? Il fallimento della trasferta del governo #Meloni a Cutro ?? La #Russia torna a prendere di mira le… - PMarastoni : RT @SteSkets: Hanno fatto la sfilata delle auto blu. Sono arrivati per fare passerella in una terra continuamente sfregiata e martoriata. L… - radiopopmilano : ?? #9marzo 2023 ?? ?? Il fallimento della trasferta del governo #Meloni a Cutro ?? La #Russia torna a prendere di mira… - paolabardelle : RT @SteSkets: Hanno fatto la sfilata delle auto blu. Sono arrivati per fare passerella in una terra continuamente sfregiata e martoriata. L… - planetpaul65 : RT @SteSkets: Hanno fatto la sfilata delle auto blu. Sono arrivati per fare passerella in una terra continuamente sfregiata e martoriata. L… -

I primo Consiglio dei ministri in trasferta per un giorno si svolge simbolicamente a Cutro, in provincia di Crotone, teatro del naufragio del 26 febbraio scorso in cui sono morti 72 migranti. Al ...... quali partinel processo "Perfido", i sindacati confederali. Non è, infatti, possibile ... che i sindacati confederali hanno avuto nel contribuire perlomeno a silenziare le sporadiche...... la polizia durante gli scontri ha fermato 133 persone mentre decine di agenti esono ... Related Articles Around the Web Georgia:legge agenti stranieri, sgomberati tutti gli ingressi ...

Proteste civili all'arrivo dell'esecutivo: urla e lancio di peluche verso le auto ministeriali TGLA7

In Georgia il partito di governo ha dovuto fare dietrofront sulla contestata norma contro media e ong. Ma la mobilitazione di piazza non sarà dimenticata in fretta ...*Il paese dei dietrologi* di Vincenzo D’Anna* Basta consultare una qualsiasi enciclopedia oppure un buon vocabolario, per apprendere che la “dietrologia” è l’arte di interpretare il passato con la pre ...