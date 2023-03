Processo stragi, Matteo Messina Denaro non presenzia. Avvocato d’ufficio rinuncia alla difesa ma la corte lo conferma (Di giovedì 9 marzo 2023) Il padrino assente, l’avvocata e nipote pure dopo la rinuncia e il nuovo che dopo aver rinunciato viene confermato dalla corte. Il Processo, che si celebra a Caltanissetta, per le stragi di Capaci e via D’Amelio però non prosegue lo stesso perché la corte non è nella sua composizione originaria. Il boss Matteo Messina Denaro – arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo e detenuto all’Aquila, ha rinunciato questa mattina a comparire al Processo in cui è imputato come mandante delle stragi. La corte presieduta dalla presidente della corte d’Appello, Maria Grazia Vagliasindi, ha comunicato che dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il padrino assente, l’avvocata e nipote pure dopo lae il nuovo che dopo averto vieneto d. Il, che si celebra a Caltanissetta, per ledi Capaci e via D’Amelio però non prosegue lo stesso perché lanon è nella sua composizione originaria. Il boss– arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo e detenuto all’Aquila, hato questa mattina a comparire alin cui è imputato come mandante delle. Lapresieduta dpresidente dellad’Appello, Maria Grazia Vagliasindi, ha comunicato che dopo la ...

