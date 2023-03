Processo Grillo jr | Silvia aveva diversi lividi sul corpo L' amica della vittima conferma lo stupro Tutti i dettagli

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 9 marzo 2023) Prosegue ila Tempio Pausania a carico di Ciroe dei suoi tre amici accusati didi gruppo da due ragazze conosciute in vacanza in Sardegna. Sentita come teste dell'accusa, Adelaide,strettapresunta, hato di aver ricevuto da '' (nome di fantasiaragazza che ha denunciato le violenze) confidenze che l'le avrebbe fatto subito dopo quella notte nella villafamiglia. Ildi svolge a porte chiuse. Durante le indagini, Adelaideriferito agli investigatori cheleraccontato, subito dopo il fatto, di aver avuto come un ...