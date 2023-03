Problemi biglietti Torino-Napoli: caos online e in ricevitoria, tifosi infuriati! (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono Problemi per l’acquisto dei biglietti per Torino-Napoli. Purtroppo non è la prima volta che i tifosi azzurri si trovano frustrati e in grandissima difficoltà al momento dell’acquisto di un titolo valido per vedere una partita della propria squadra del cuore. Soprattutto quando si tratta dell’acquisto per biglietti di partite in trasferte, il processo si trasforma in una vera e propria Odissea. Problemi acquisto biglietti del Napoli: cosa succede? Dalle ore 9 erano in vendita i biglietti per il match dello Stadio Olimpico Grande Torino, ma come da testimonianze raccolte dalla nostra redazione, l’acquisto di un biglietto si è trasformato in un incubo. La piattaforma preposta, nel caso ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sonoper l’acquisto deiper. Purtroppo non è la prima volta che iazzurri si trovano frustrati e in grandissima difficoltà al momento dell’acquisto di un titolo valido per vedere una partita della propria squadra del cuore. Soprattutto quando si tratta dell’acquisto perdi partite in trasferte, il processo si trasforma in una vera e propria Odissea.acquistodel: cosa succede? Dalle ore 9 erano in vendita iper il match dello Stadio Olimpico Grande, ma come da testimonianze raccolte dalla nostra redazione, l’acquisto di un biglietto si è trasformato in un incubo. La piattaforma preposta, nel caso ...

