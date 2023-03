Probabili formazioni Verona-Monza | ventiseiesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La formazione gialloblù va a caccia di preziosi punti in ottica salvezza, mentre i biancorossi sperano di aumentare il margine di vantaggio sulla zona rossa per chiudere la stagione con una certa tranquillità. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 12 marzo nel palcoscenico dello stadio Marcantonio Bentegodi, con la partita che sarà trasmessa in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Marco Zaffaroni e Raffaele Palladino.– Ngonge e Gaich sono in vantaggio ...