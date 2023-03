Probabili formazioni Serie A 10-13 marzo: titolari, infortunati, diffidati e possibili novità (Di giovedì 9 marzo 2023) Grande weekend di Serie A, in cui inizieranno a delinearsi le posizioni per i diversi obiettivi che le squadre si stanno ponendo nel corso della stagione. La giornata si apre con Spezia-Inter e i nerazzurri cercheranno di tenere il passo del Napoli per tentare ancora di infastidirlo. Molto probabile l’utilizzo dal primo minuto di Lukaku tra le fila nerazzurre, per poi avere fresco Dzeko nella trasferta di Oporto. Il sabato, alle ore 18.00, seconda partita casalinga del Napoli che contro l’Atalanta vuole continuare a macinare punti prima dello stop contro la Lazio. Solita squadra per Spalletti, con la possibilità però di vedere Elmas dal primo minuto. Zielisnki contro la Lazio ha giocato sottotono. Thiago Mota va ancora con Soriano Per Bologna-Lazio ancora una volta Thiago Motta si affida a Soriano, mentre Sarri potrebbe far partire titolare il nuovo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Grande weekend diA, in cui inizieranno a delinearsi le posizioni per i diversi obiettivi che le squadre si stanno ponendo nel corso della stagione. La giornata si apre con Spezia-Inter e i nerazzurri cercheranno di tenere il passo del Napoli per tentare ancora di infastidirlo. Molto probabile l’utilizzo dal primo minuto di Lukaku tra le fila nerazzurre, per poi avere fresco Dzeko nella trasferta di Oporto. Il sabato, alle ore 18.00, seconda partita casalinga del Napoli che contro l’Atalanta vuole continuare a macinare punti prima dello stop contro la Lazio. Solita squadra per Spalletti, con latà però di vedere Elmas dal primo minuto. Zielisnki contro la Lazio ha giocato sottotono. Thiago Mota va ancora con Soriano Per Bologna-Lazio ancora una volta Thiago Motta si affida a Soriano, mentre Sarri potrebbe far partire titolare il nuovo ...

