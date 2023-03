Probabili formazioni Juventus-Friburgo | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lavuole accantonare la bruciante sconfitta in campionato con la Roma buttandosi a capofitto nell’Europa League 2022/2023. I bianconeri ospiteranno quest’oggi, nell’andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea, ildi Vincenzo Grifo, squadra che in Bundesliga si sta giocando le sue chance per accedere nella Champions League del prossimo anno. A dirigere la sfida sarà il greco Tasos Sidiropoulos. La squadra di Allegri può sorridere pensando all’unico precedente conellenico, risalente alla stagione 2019/2020, quando superò la Lokomotiv Mosca per 2-1 sempre allo Stadium. Gli assistenti saranno Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, quarto uomo Vassilis Fotias. Al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski assieme all’altro greco Agelos Evangelou. Max Allegri potrebbe confermare per la sfida ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaCJ28 : Probabili formazioni - @scfreiburg #Flekken #Kubler #Sildillia @MatzeGinter #Lienhart #Gunter #Eggestein #Hofler… - AndreaCJ28 : @EuropaLeague Ottavi - Andata #JuveFriburgo Probabili formazioni - @juventusfc @13Szczesny13 #Gatti (#AlexSandro… - quotecalcio : Roma-Real Sociedad: il 2-0 a quota 11.50. Ecco le probabili formazioni - - sportli26181512 : Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League: I giallorossi ospitano all'Olimpico gli… - infoitsport : Fiorentina-Sivasspor, Conference League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -

Ledi Bayer Leverkusen - Ferencvaros BAYER LEVERKUSEN (3 - 4 - 3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Kossounou; Hincapié, Andrich, Palacios, Frimpong; Wirtz, Azmoun, Diaby. Allenatore: ...Indice Cronaca con tabellino in tempo realeufficiali Galtier alla vigilia Nagelsmann alla vigilia Verratti alla vigilia L'arbitro Presentazione del matchDove vedere ...I giallorossi ospitano all'Olimpico gli spagnoli per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Mourinho fa tre cambi rispetto alla partita vinta contro la Juventus: in attacco si rivede il ...

Oggi ore 18.45 andrà in scena la gara tra Roma e Real Sociedad, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. All’Olimpico la Roma di Mourinho, vincitrice dell’ultima Conference League, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Friburgo, Europa League, andata degli ottavi di finale. Allegri nonostante il brutto periodo, dov ...