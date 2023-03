Probabili formazioni Fiorentina-Sivasspor | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Barak dal 1? | Saiz o Yesilyurt nel tridente turco

(Di giovedì 9 marzo 2023)in campo questa sera, giovedì 9 marzo, contro i turchi delper l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Al Franchi, con calcio di inizio alle 21.00, arbitra l’albanese Enea Jorgji. In casa viola. Milenkovic dovrebbe recuperare una maglia da titolare al fianco di Igor con Martinez Quarta in panchina, mentre Dodo dovrebbe essere confermato a destra e Ranieri è favorito su Biraghi.va verso la titolarità a discapito di Bonaventura, con Amrabat e Mandragora a completare il reparto. In attacco Jovic dal 1’ con Ikoné e Saponara. 4-3-3 anche per il. L’ex Genoa Cofie potrebbe ritagliarsi un posto da titolare a centrocampo anche perché Ulvestad non è al meglio e rimane in dubbio. Caicedo e Gradel dovrebbero essere certi di partire dal 1’ neloffensivo, ...

